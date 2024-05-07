«По-русски не понимают»: уральская учительница объяснила, зачем пнула школьника

Учительница из Березовского оправдалась за видео из Сети, где пинает ученика

В Березовском Свердловской области школьники сняли момент, когда учительница подошла к двум дерущимся мальчиком, пнула одного из них, затем схватила за капюшон и потащила по коридору в кабинет, после чего ей пришлось извиняться и оправдываться, пишет E1.RU .

По словам школьного педагога, драка между детьми произошла из-за того, что один из мальчиков обидел сестру другого. Артем и Ахмад (имена несовершеннолетних изменены. — прим. ред.) сцепились на полу в коридоре, после чего кто-то из детей сбегал за учителем, которая пришла жестким способом разняла школьников.

Момент, как взрослая женщина пинает мальчика, затем хватает за капюшон и тащит по коридору, попал на видео. Учительница назвала свой поступок «жесткой реакцией» и заявила, что Ахмад «не понимает русский язык».

«Мальчика, который лежал на полу, сверху бил его одноклассник Ахмад. И когда я шла по коридору, я видела, что он его одной рукой душит, а другой рукой бьет кулаком в лицо. На видео этот момент не попал. Шел удар за ударом. И этот мальчик [Ахмад] целился ему прямо в лицо кулаком. Чтобы предотвратить удар, я толкнула его ногой. Это не было пинком», — рассказала педагог.

Учительница утверждает, что позднее извинилась перед обоими детьми и сделала все, чтобы они помирились. Уже на следующей перемене мальчики, с ее слов, играли вместе.

В обстоятельствах случившегося теперь разбираются компетентные органы. Проверку уже организовали и прокуратура, и Следственный комитет.

Ранее в екатеринбургском детском саду произошел подобный случай. Там воспитатель пнула ребенка. Инцидент попал на видео очевидцев.