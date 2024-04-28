Воспитательница пнула ребенка в детском саду Екатеринбурга
Фото - © Telegram-канал 112
В Екатеринбурге правоохранительные органы проверят детский сад, в котором воспитательница пнула ребенка, сообщает Telegram-канал 112.
Видео работы воспитательницы сняли очевидцы. Сначала она подметала песочницу, затем перешла к лавочке, где сидели дети. Она не стала просить малышей отойти, а просто пнула ближнего ребенка ногой, он упал на землю и заплакал, но на него не обратили внимание.
Воспитатель просто спокойно продолжила подметать скамейку.
Данной видеозаписью заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.