По Луганску стреляли неустановленными ракетами

сегодня в 11:29

Украинская армия предприняла попытку обстрелять Луганск ракетами неустановленного типа. Атаку удалось отразить, однако некоторые боеприпасы взорвались в промышленном районе города, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

На месте атаки виднеется ощутимое задымление. Информации о наличии пострадавших или погибших в результате ЧП пока не приводится.

Ранее в Луганске сработали средства противовоздушной обороны (ПВО). В Сети также появилось видео с места мощного взрыва в городе, которое сняли очевидцы.

На кадрах виден сильный дым, вздымающийся в небо. Вскоре в месте задымления происходит мощный пламенный взрыв.