По факту убийства юной девушки на улице в Москве возбудили уголовное дело

В Москве следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве после того, как вблизи одного из жилых домов на Бескудниковском бульваре нашли тела юной девушки и 19-летнего парня, сообщает Telegram-канал Столичный СК .

Предварительно известно, что вечером 31 мая между девушкой 2006 года рождения и юношей 2007 года рождения на почве ревности произошла ссора прямо на улице. В какой-то момент молодой человек достал нож и нанес не менее одного удара потерпевшей. От полученного ранения девушка скончалась на месте.

После убийства возлюбленной молодой человек свел счеты с собственной жизнью. В обстоятельствах случившегося разбираются следователи, ход расследования уголовного дела находится на контроле Тимирязевской межрайонной прокуратуры. На месте происшествия работает прокурор Алексей Дудкин.

По данным СМИ, до того, как убить девушку и совершить суицид, юноша избил парня, с которым гуляла его возлюбленная. О его состоянии пока никакой информации нет.