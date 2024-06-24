По факту осквернения мемориала в Свердловской области заведут дело

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На пытавшуюся прикурить от Вечного огня в Нижнем Тагиле заведут уголовное дело

На пытавшуюся прикурить от Вечного огня в Нижнем Тагиле женщину заведут уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

"22 июня 2024 года на Мемориальном комплексе «Площадь Славы» женщина пыталась прикурить сигарету от Вечного огня. На замечания прохожих она не реагировала», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело и доложить о результатах.

Ранее в Санкт-Петербурге силовики задержали женщину, которая провела голую БДСМ-сессию на Большеохтинском кладбище.