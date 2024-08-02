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Плывший в Петербург пассажирский теплоход сел на мель в Ладожском озере

Теплоход «К.А. Тимирязев» сообщением о. Валаам — Санкт-Петербург сел на мель в Ладожском озере. По данному факту начата проверка, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в пятницу. Теплоход уклонился от курса в районе острова Коневец и сел на мель.

Причины данного происшествия устанавливаются. На борту теплохода находятся 170 пассажиров и 47 членов экипажа. В ЧП никто не пострадал.

Разлива нефтепродуктов и течи корпуса судна не допущено.

Сейчас собственник теплохода принимает все меры для снятия его с мели.

Прокуратура проверит все обстоятельства происшествия, исполнение российских законов о безопасности судоходства, соблюдение прав пассажиров. Кроме того, специалисты дадут оценку действиям ответственных лиц и примут меры, если на то будут основания.