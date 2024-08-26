Площадь пожара в Крыму увеличилась до 75 га
Площадь пожара в Крыму составляет 75 га. Сотрудники МЧС РФ не допустили перехода огня на СНТ «Волна» и «Рассвет», сообщает пресс-служба ведомства.
К тушению пожара привлечены вертолеты Ми-8. Они сбросили уже 50 тонн воды в район горения. Водозабор происходит с моря.
Тушение продолжают свыше 380 пожарных и 105 единиц техники.
Пожар на юго-востоке Крыма начался 25 августа. Сухая растительность загорелась в городском округе Феодосия в районе горно-лесной местности Тепе-Оба.