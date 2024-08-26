Площадь пожара на юго-востоке Крыма увеличилась до 45 гектаров — видео

Площадь природного пожара на юго-востоке Крыма увеличилась до 45 гектаров, сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Огонь начал стремительно распространяться из-за сильных порывов ветра до 20 метров в секунду. Также этому способствовала жаркая сухая погода. На отдельных участках наблюдается переход на верховой пожар.

К тушению привлечены более 380 специалистов и 105 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России.

МЧС опубликовало кадры тушения пожара в Крыму.