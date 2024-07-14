сегодня в 17:30

Площадь пожара в Краснодарском крае выросла до 28 га

В Краснодарском крае площадь горящих деревьев и травы увеличилась до 28 га, сообщает пресс-служба МЧС России.

В труднодоступных местах специалисты борются с огнем с помощью ранцевых огнетушителей.

На месте работают свыше 200 специалистов и 48 единиц техники. Также помогает в тушении вертолет. На горящий лес сброшено около 30 тонн воды

В Новороссийске из-за крупного пожара был введен режим ЧС. Из-за быстрого распространения огня пострадала база отдыха.