В Новороссийске введен режим ЧС из-за ландшафтных пожаров

На территории города-героя Новороссийска власти ввели режим ЧС в связи с возникновением ландшафтных пожаров, сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале .

Он отметил, что в тушении огня принимают участие 46 сотрудников пожарно-спасательных частей и 12 единиц спецтехники, 45 добровольцев и волонтеров, 6 единиц мототехники. Дополнительная помощь прибывает из Анапы и Геленджика. В 13:57 воскресенья прилетевший из Геленджика пожарный вертолет начал тушение в горах.

По словам Кравченко, предварительная площадь возгорания составляет 22 га.

Днем на хуторе Дюрсо загорелись лес и трава, огонь быстро распространяется. Из-за верхового пожара он перекинулся на территорию базы отдыха, где вспыхнули машины и деревянные дома.

Авиацией МЧС на горящий лес сброшено 30 тонн воды.