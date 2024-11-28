Площадь пожара на строительном рынке в Подольске выросла до 1,3 тыс «квадратов» Происшествия сегодня в 10:24

Площадь пожара в производственном здании на строительном рынке в Подольске увеличилась до 1,3 тыс. квадратных метров. Ранее она составляла 1 тыс. «квадратов», сообщает пресс-служба МЧС РФ.

На месте происшествия работают 60 пожарных. Задействованы 20 единиц спецтехники. Изначально сотрудники МЧС РФ планировали потушить пожар на строительном рынке меньшими силами. Они задействовали 7 единиц спецтехники и 30 спасателей. Было опубликовано видео сильного пожара. Горит один из магазинов на строительном рынке. Возгорание началось около 10:00 28 ноября. Инцидент произошел в подольском микрорайоне Климовск.