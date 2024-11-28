Черный дым и сильное пламя: на строительном рынке в Подольске загорелся магазин

Площадь возгорания — 1 тыс. квадратных метров.

Как сообщает «МК: срочные новости», возгорание произошло на строительном рынке. Горит один из магазинов.

Опубликовано видео сильного пожара. На нем видно, как от крыши идет густой черный дым. Очевидцы отошли от места пожара на несколько десятков метров. Рядом со строительным рынком образовалась небольшая толпа.

Ранее на животноводческой ферме в Серпухове Московской области произошел пожар. Он охватил 1,2 тыс. квадратных метров и чуть не погубил около 100 голов крупнорогатого скота.