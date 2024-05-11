Площадь пожара на складе с поликарбонатом в Подмосковье достигла 1 тыс кв м Происшествия сегодня в 18:27 Фото - © Скриншот

Прокуратура держит на контроле проверку по факту крупного пожара на складе с поликарбонатом в Наро-Фоминском округе. Площадь возгорания составила 1 тыс. квадратных метров, сообщает пресс-служба ведомства.

В субботу на улице Погодина загорелся складской комплекс стройматериалов. Общая площадь пожара достигла 1 тыс. «квадратов». На данный момент сотрудники МЧС локализовали возгорание. В результате ЧП пострадавших нет. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. Точные причины происшествия установят с помощью пожарно-технической экспертизы.