Крупный пожар произошел на складе с поликарбонатом в Подмосковье

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SHOT: склад с поликарбонатом загорелся в подмосковном Наро-Фоминске

Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали открытое горение на складе с поликарбонатом в Наро-Фоминском городском округе. В результате ЧП пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о возгорании поступило в субботу в 16:18 по адресу: Наро-Фоминск, ул. Погодина, около дома № 93А.

По прибытии на место сотрудников МЧС горел склад с поликарбонатом. Общая площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м.

В 17:08 пожарные локализовали возгорание. В 17:29 открытое горение было ликвидировано. В результате ЧП никто не пострадал.

По данным SHOT, площадь пожара на подмосковном складе составляет 2,8 тыс. кв. м.