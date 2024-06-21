Площадь пожара на складах МВД в Ростове-на-Дону достигла 700 квадратных метров

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Логвиненко: площадь пожара на складах в Ростове-на-Дону достигла 700 «квадратов»

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил, что на месте пожара по улице Вятской работают все оперативные службы, также туда выехал заместитель по вопросам ГО и ЧС Алексей Потешкин.

«Службой пожаротушения объявлен второй ранг пожара, площадь горения составила 700 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет. На данный момент угроза распространения огня на жилые помещения отсутствует», — рассказал градоначальник в своем Telegram-канале.

По словам Логвиненко, крупный пожар не повлиял на движение общественного транспорта, автобусы курсируют согласно расписанию.

Он поручил организовать дополнительный подвоз воды и взял ход тушения под личный контроль.

Ранее в Сети появились сообщения о крупном пожаре в Ростове-на-Дону. Согласно открытым источникам, адрес пожара совпадает с адресом базы хранения ресурсов снабжения МВД.