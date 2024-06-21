В Ростове-на-Дону горит база хранения ресурсов снабжения МВД

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Сотрудники МЧС тушат пожар в Ростове-на-Дону, где, согласно открытым источникам, находится база хранения ресурсов снабжения МВД, сообщает РИА Новости .

Адрес горящего объекта и базы хранения МВД совпадают. Но официального подтверждения о том, что именно горит, пока не было.

В МЧС по Ростовской области заявили, что угрозы распространения пожара нет. На месте работают 68 человек и 25 единиц спецтехники.

Все подробности случившегося устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.