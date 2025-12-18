Площадь пожара на пылающем складе в Москве увеличилась до 600 «квадратов» Происшествия сегодня в 09:54

Площадь возгорания на складе в столичном Северном Медведкове увеличилась до 600 кв. м. Об этом сообщает ТАСС.

По данным «МК: срочные новости», на складе хранились лакокрасочные изделия. К месту происшествия едут усиленные подразделения МЧС. На опубликованном видео видно, как помещения внутри склада объяты огнем. Из здания валит черный дым. Пожар в ангаре на улице Полярной, 31В, начался утром 18 декабря.