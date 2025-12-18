Площадь пожара на пылающем складе в Москве увеличилась до 600 «квадратов»
Площадь возгорания на складе в столичном Северном Медведкове увеличилась до 600 кв. м. Об этом сообщает ТАСС.
По данным «МК: срочные новости», на складе хранились лакокрасочные изделия. К месту происшествия едут усиленные подразделения МЧС.
На опубликованном видео видно, как помещения внутри склада объяты огнем. Из здания валит черный дым.
Пожар в ангаре на улице Полярной, 31В, начался утром 18 декабря.
