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Площадь пожара на кабельном заводе в Подольске достигла 4,8 тыс кв м

Площадь возгорания в производственном здании в Подольске увеличилась до 4,8 тыс. квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Самостоятельно на улицу вышли 30 человек. Тушение продолжают более 70 специалистов и 24 единицы техники. На месте развернут оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что на кабельном заводе «СПКБ Техно» в Подольске случился сильный пожар. «СПКБ Техно» занимается изготовлением кабелей повышенной гибкости. На предприятии также производят бронированные и низкотоксичные кабели.