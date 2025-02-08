Площадь пожара на Электрозаводе в Москве достигла 100 кв м
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До пятого увеличили ранг пожара в здании Электрозавода на востоке Москвы, огонь охватил 100 кв. м, сообщает ТАСС.
Над административным зданием повис густой черный дым, видны языки пламени.
По данным МЧС РФ, из горящего корпуса спасены 90 человек, 120 эвакуировались.
Пожар произошел в здании столичного Электрозавода. Он находится на улице Электрозаводской, д. 21. На месте работают 60 спасателей МЧС и 16 единиц техники.
Ранее появилось видео эвакуации людей из горящего здания Электрозавода.