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Площадь пожара на Электрозаводе в Москве достигла 100 кв м

До пятого увеличили ранг пожара в здании Электрозавода на востоке Москвы, огонь охватил 100 кв. м, сообщает ТАСС .

Над административным зданием повис густой черный дым, видны языки пламени.

По данным МЧС РФ, из горящего корпуса спасены 90 человек, 120 эвакуировались.

Пожар произошел в здании столичного Электрозавода. Он находится на улице Электрозаводской, д. 21. На месте работают 60 спасателей МЧС и 16 единиц техники.

Ранее появилось видео эвакуации людей из горящего здания Электрозавода.