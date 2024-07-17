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Площадь лесных пожаров в Подмосковье сократилась на 36 га за год

В 2022 году в Московской области было 262 га лесных пожаров , в 2023 году — 144 га, сообщил председатель комитета лесного хозяйства региона Евгений Агулов.

«На 36 га сократилась площадь лесных пожаров», — сказал Евгений Агулов на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства области и главами округов.

Он отметил, что комитет фиксирует сокращение лесных пожаров как по количеству, так и по площади.

Ранее губернатор заявил, что тренировки, проводимые по пожарной безопасности, показывают, что у специалистов есть четкие алгоритмы работы по предотвращению возгораний в лесах.

«Чаще всего виной (пожара является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.