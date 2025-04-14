Пляжи закрыты, туристы возмущены: разлив нефти произошел около ряда отелей в ОАЭ

сегодня в 15:51

Mash: рядом с несколькими отелями в ОАЭ произошел разлив нефти

Разлив нефти случился на территории ряда отелей в Объединенных Арабских Эмиратах. Путешественников из РФ не устраивает неприятный аромат, который слышен даже на расстоянии 5 км от воды, а еще не работают пляжи, сообщает Mash .

Судя по фотографиям, волны выбрасывают нефть прямо на береговую линию. Отдыхающих на песок не пускают.

Пляжи начали очищать еще 11 апреля. Однако подвижек в этом направлении пока нет. Фиксируются дополнительные сбросы мазута. На очистку понадобится не менее нескольких суток.

Ранее на пляжах Анапы в Краснодарском крае нашли неизвестное белое вещество. Оно похоже на пальмовое масло.