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Пляжи Новороссийска исследуют на безопасность

В Новороссийске запретили отдых на пляжах после атаки катеров
Происшествия

Мэрия Новороссийска запретила отдых на пляжах после отражения атаки беспилотных катеров на город, сообщил глава администрации Андрей Кравченко.

«3 июля до 09:00 будет происходить обследование акватории бухты. Входы на пляжи и набережную будут ограничены», — написал Кравченко в своем Telegram-канале.

Мэр призвал отказаться от посещения мест отдыха вблизи моря.

Ранее сообщалось об отражении атаки морских дронов на Новороссийск.

Сообщений о пострадавших и повреждениях нет.