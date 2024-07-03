Пляжи Новороссийска исследуют на безопасность

сегодня в 04:52

В Новороссийске запретили отдых на пляжах после атаки катеров

Мэрия Новороссийска запретила отдых на пляжах после отражения атаки беспилотных катеров на город, сообщил глава администрации Андрей Кравченко.

«3 июля до 09:00 будет происходить обследование акватории бухты. Входы на пляжи и набережную будут ограничены», — написал Кравченко в своем Telegram-канале.

Мэр призвал отказаться от посещения мест отдыха вблизи моря.

Ранее сообщалось об отражении атаки морских дронов на Новороссийск.

Сообщений о пострадавших и повреждениях нет.