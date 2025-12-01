Плевали и снимали на телефон: подростки в Сызрани избили девочку-инвалида

Подростки в Сызрани избили 14-летнюю девочку-инвалида и сняли это на видео

Вопиющая ситуация произошла в Сызрани. По словам матери 14-летней девочки-инвалида, подростки избили ребенка, плевали на нее и заставляли извиняться, снимая происходящее на видео, сообщает в Telegram-канале самарский блогер Алена Воронцова.

Инцидент произошел 16 ноября. У девочки вырвали сумку, затем ее поставили на колени и заставляли извиняться. Подростку наносили удары по голове, телу и лицу, плевали на нее. При этом школьница является инвалидом, в прошлом году она перенесла онкологическую операцию.

По предварительным данным, девочка трижды теряла сознание. В больнице у нее диагностировали закрытую ЧМТ, сотрясение головного мозга, множественные ушибы головы, лица, конечностей и живота. Однако, по словам матери, ситуация не вызвала реакции со стороны правоохранителей.

После многочисленных допросов пострадавшей ПДН попросило мать подписать бумагу о том, что она не имеет претензий к полиции. Одна из участниц избиения продолжает писать угрожающие сообщения и домогается старшего брата школьницы. Сама девочка находится в подавленном состоянии и говорит, что не хочет жить.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.