Пленные девушки из ВСУ рассказали о своей роли в курском приграничье

Российские военные взяли в плен двух девушек из ВСУ
Происшествия

Российские военные взяли в плен двух девушек из ВСУ,  сообщает aif.ru.

В опубликованном издании ролике одна из девушек назвала себя Викторией Яценко. По ее словам, она должна была снять ход боевых действий ВСУ в населенных пунктах курского приграничья.

Яценко сообщила, что ее готовили к военной службе инструкторы из Грузии.

Ранее российские морпехи взяли в плен группу украинских военнослужащих в Курской области.