Пленные девушки из ВСУ рассказали о своей роли в курском приграничье

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Российские военные взяли в плен двух девушек из ВСУ

Российские военные взяли в плен двух девушек из ВСУ, сообщает aif.ru .

В опубликованном издании ролике одна из девушек назвала себя Викторией Яценко. По ее словам, она должна была снять ход боевых действий ВСУ в населенных пунктах курского приграничья.

Яценко сообщила, что ее готовили к военной службе инструкторы из Грузии.

Ранее российские морпехи взяли в плен группу украинских военнослужащих в Курской области.