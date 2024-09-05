Пленные девушки из ВСУ рассказали о своей роли в курском приграничье
Российские военные взяли в плен двух девушек из ВСУ
Российские военные взяли в плен двух девушек из ВСУ, сообщает aif.ru.
В опубликованном издании ролике одна из девушек назвала себя Викторией Яценко. По ее словам, она должна была снять ход боевых действий ВСУ в населенных пунктах курского приграничья.
Яценко сообщила, что ее готовили к военной службе инструкторы из Грузии.
Ранее российские морпехи взяли в плен группу украинских военнослужащих в Курской области.