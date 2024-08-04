Племянник миллиардера Гуцериева обвинил домработницу в краже 60 тыс. долларов

Племянник российского миллиардера Михаила Гуцериева считает, что домработница украла у него деньги и кольца с бриллиантами в общей сумме на 60 тыс. долларов, пишет Mash .

Горничная — уроженка Узбекистана — занималась уборкой дома и приготовлением еды. Работу у племянника Михаила Гуцериева, Алихана, она нашла в Сети.

При устройстве на работу женщина говорила, что ей нужна личная комната для проведения намаза. Хозяева согласились. В один из рабочих дней горничная зашла в помещение, где стоял сейф с материальными средствами и украшениями, рядом находился ключ. Затем она вышла из комнаты и уехала домой.

После этого владельцы дома заметили пропажу 20 тыс. долларов и кольца с бриллиантом, которое стоило столько же. Через несколько дней горничная вновь пришла убираться, в результате из дома исчезло еще 20 тыс. долларов.

Затем семья установила видеокамеры в помещениях, чтобы зафиксировать факт кражи на видео. Однако с поличным поймать горничную не вышло — она больше не пришла. Гуцериевы написали заявление в полицию и оценили полученный ущерб в пять млн рублей.

Ранее в Новой Москве 16-летний сын бывшего адвоката зарезал 67-летнюю домработницу. Она присматривала за ним и помогала по хозяйству.