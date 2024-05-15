Планом «Ковер» экстренно закрыто небо над Волгоградом

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Международный аэропорт Волгограда закрыли для вылета и приема самолетов

Международный аэропорт Волгограда закрыли в среду вечером для вылета и приема самолетов. Над регионом ввели план «Ковер», сообщает «V1.Ru» .

Воздушная гавань перестала принимать и выпускать самолеты около 19:00. Задержались ближайшие рейсы в Стамбул, Москву и Петербург.

По данным сервиса Flightradar, проходящие мимо самолеты облетают Волгоградскую область.

«Мы собирались лететь в Питер. В 18:50 нам сообщили, что воздушное пространство закрыто на неопределенное время. Все самолеты задерживаются», — рассказал один из пассажиров.

В пресс-службе волгоградского аэропорта подтвердили введение плана «Ковер». Его объявляют в связи с обнаружением в воздушном пространстве нежелательных летательных объектов.

Ранее стало известно, что атака беспилотников помешала делегации Талибана* добраться до Казани. Самолет с чиновниками Исламского эмирата Афганистана должен был вылететь из Москвы в столицу Татарстана.