Один из задержанных признался, что столкновение христиан с мусульманами и разжигание вражды между ними стало целью поджога мечети в Белгороде. Пожар по заданию спецслужбы Украины должны были устроить двое жителей Мариуполя, сообщает ТАСС.

«Столкнуть мусульман и христиан в РФ, дабы разжечь вражду между ними», — рассказал мужчина о цели преступления.

По словам задержанного, в марте с ним связался друг. Он был в днепровской колонии. Именно мужчина предложил ему совершить теракт за деньги. Задержанный и его брат согласились.

Преступники должны были приобрести коктейли Молотова и закинуть их в мечеть. Такое задание им дали в спецслужбе Украины.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности задержали двух жителей Мариуполя, которые по заданию украинских спецслужб должны были устроить пожар в белгородской мечети.