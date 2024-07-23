Два жителя Мариуполя пытались устроить теракт в белгородской мечети

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали двух жителей Мариуполя, которые по заданию украинских спецслужб должны были устроить пожар в белгородской мечети, рассказали ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Российские силовики выяснили, что злоумышленников 1986 и 1993 годов рождения завербовали в июне. Куратор, работавший в одной из украинских спецслужб, в интернет-мессенджере попросил исполнителей отправиться в Белгород и поджечь местную мечеть. Взамен предложил крупную сумму денег.

Однако сотрудники ФСБ узнали о планах радикалов. Их противоправные намерения были задокументированы. По итогам задержания злоумышленники признались в работе на Киев. Таким образом российские силовики в очередной раз пресекли попытки Украины разжечь межконфессиональную вражду в РФ.

Ранее сотрудники ФСБ обнаружили канал поставки из ЕС в Россию взрывчатки и детонаторов. Переправлять опасные вещества злоумышленники планировали через Санкт-Петербург.