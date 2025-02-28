План «Ковер» ввели в аэропорту «Шереметьево»
Временные ограничения введены в «Шереметьево»
Временные ограничения введены на работу аэропорта «Шереметьево», сообщил представитель Росавиации.
Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.
Это связано с необходимостью обеспечения безопасности, пояснили в ведомстве.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — указано в сообщении.
Остальные московские аэропорты работают в обычном режиме.
План «Ковер» вводят при опасности воздушной атаки на объекты инфраструктуры.