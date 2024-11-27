Пламя и черный дым: появилось видео взорвавшегося авто в Подмосковье
Появилось видео горящего после взрыва автомобиля в Подмосковье
Фото - © Telegram-канал «МК: срочные новости»
Telegram-канал «МК: срочные новости» разместил видео с места взрыва машины в ЖК «Лайково» Одинцовского городского округа.
На кадрах показаны первые мгновения после взрыва. Видно, что машина горит полностью, от нее в небо поднимается густой черный дым. Рядом также припаркованы авто, но пожар на них не перекинулся.
Предварительно, в автомобиле был газовый баллон, поэтому произошел взрыв.
Взрыв слышали во всей округе. Пострадавших в ЧП нет.