Пламя и черный дым: появилось видео взорвавшегося авто в Подмосковье

На кадрах показаны первые мгновения после взрыва. Видно, что машина горит полностью, от нее в небо поднимается густой черный дым. Рядом также припаркованы авто, но пожар на них не перекинулся.

Предварительно, в автомобиле был газовый баллон, поэтому произошел взрыв.

Взрыв слышали во всей округе. Пострадавших в ЧП нет.