Машина взорвалась и загорелась в Подмосковье
Фото - © Телеграм-канал «МК: срочные новости»
В ЖК «Лайково» Одинцовского городского округа автомобиль взорвался, а затем загорелся, сообщает «МК: срочные новости».
Взрыв был слышен во всей округе.
Пострадавших в данном инциденте нет.
Судя по фото с места происшествия, машина выгорела полностью. Рядом располагались другие авто, но, повреждены они или нет, не сообщается.
Ранее взрыв произошел в многоквартирном жилом доме на северо-востоке Москвы. Из-за ЧП полностью выбило окна на балконе, фасад дома опален.