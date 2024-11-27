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Машина взорвалась и загорелась в Подмосковье

В ЖК «Лайково» Одинцовского городского округа автомобиль взорвался, а затем загорелся, сообщает «МК: срочные новости» .

Взрыв был слышен во всей округе.

Пострадавших в данном инциденте нет.

Судя по фото с места происшествия, машина выгорела полностью. Рядом располагались другие авто, но, повреждены они или нет, не сообщается.

Ранее взрыв произошел в многоквартирном жилом доме на северо-востоке Москвы. Из-за ЧП полностью выбило окна на балконе, фасад дома опален.