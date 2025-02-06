Пятилетний мальчик утонул, провалившись под лед в СНТ под Ногинском

Пятилетний ребенок утонул на одном из водоемов в Богородском городском округе Подмосковья, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Трагедия произошла в четверг днем в СНТ «Озеро 2» под Ногинском.

Пятилетний мальчик сбежал от взрослых и отправился к пожарному пруду. В момент прогулки по тонкому льду ребенок провалился в воду.

Родители обнаружили тело своего сына в полынье.

Ранее в Подмосковье водитель заметил з амерзшего и плачущего ребенка, который посреди ночи выполз на Старо-Рязанском шоссе. Возбуждено уголовное дело.