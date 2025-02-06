Ночной кошмар: как водитель спас брошенного младенца на трассе в Подмосковье

В ночь с 4 на 5 февраля на Старо-Рязанском шоссе произошла история, заставляющая кровь стынуть в жилах: на обочине трассы водитель обнаружил замерзшего и плачущего младенца.

Что случилось на Старо-Рязанском шоссе ночью 5 февраля

Ночью на Старо-Рязанском шоссе в районе деревни Становое автомобилист заметил на обочине дороги странный движущийся предмет. Оказалось, что это был плачущий и замерзший ребенок, одетый всего лишь в одно боди. Девочку, которой не исполнился и год, нужно было срочно спасать от переохлаждения.

Водитель незамедлительно остановился, укутал ребенка в плед, отнес в машину, включил печку на полную мощность и вызвал скорую помощь и полицию. Вскоре к машине подошла женщина, назвавшаяся бабушкой девочки, но мужчина не отдал ей ребенка, решив дождаться приезда правоохранителей. Позднее ему позвонила мать девочки, выразила благодарность за спасение своей дочери и попросила не отдавать ребенка бабушке.

Возбуждено уголовное дело

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Как сообщает Ольга Врадий, представитель регионального управления Следственного комитета РФ, жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает. Ведется расследование всех обстоятельств произошедшего, планируются допросы и экспертизы.

«Сегодня появилась информация об обнаружении на участке проезжей части на Старо-Рязанском шоссе в районе деревни Становое ползущего по обочине ребенка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Планируются допросы и экспертизы» СК РФ по Московской области

Следственный комитет Московской области возбудил уголовные дела по факту оставления ребенка в опасности и неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Прокуратура также начала проверку семьи девочки.

Что известно о семье девочки?

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Мать девочки в беседе с телеканалом «Москва 24» рассказала, что бабушка ребенка страдает тяжелой формой деменции и другими психическими заболеваниями.

«Ну она моя мать, поймите! И когда ее выписали из больницы, я проконсультировалась с ее психиатром и спросила: „Социально ли она опасна?“. У меня трое детей. Психиатр сказал, что нет, пока она принимает таблетки, ее можно взять к внукам», — рассказала Юлия.

Однако в эту злополучную ночь у бабушки произошел рецидив заболевания, она проникла в детскую комнату, забрала внучку и отнесла ее в овраг, оставив одну.

Мать девочки выразила благодарность водителю такси, который спас ее дочь. Водитель сообщил ей, что в момент обнаружения ребенка с другой стороны дороги приближалась фура, что могло привести к трагедии.

Детский омбудсмен Ксения Мишонова прокомментировала ночной инцидент с младенцем, обнаруженным на Старо-Рязанском шоссе. Она сообщила, что семья девочки является многодетной и ранее не привлекала внимания социальных служб.

«Это огромное чудо, что девочка выжила. Видимо, ее Ангел-хранитель направил к этой трассе и защитил от попадания под машины», — отметила Мишонова. Ксения Мишонова Уполномоченная по правам ребенка в Московской области

Что известно о состоянии здоровья девочки, вылезшей на обочину

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Происшествие случилось между 3:50 и 4 часами ночи, когда мать девочки уснула, а бабушка вынесла ребенка из дома. Около 30 минут девочка провела на улице, пока ее не обнаружил водитель. Тем не менее состояние девочки оценивается как удовлетворительное. Мать опровергла слухи о наличии обморожения конечностей, подчеркнув, что врачи обследовали ребенка.

«Девочка осмотрена всеми специалистами — неонатологом, хирургом, педиатром, сделан рентген. Сегодня я еще раз вызвала педиатра участкового, температуры нет. Есть небольшое покраснение горла», — с облегчением отмечает мама девочки.

Судьба бабушки, которая унесла ребенка ночью в овраг

Бабушка девочки, страдающая психическими расстройствами, была направлена на принудительное лечение. После возвращения домой она вскоре покинула жилище и отправилась к себе, где ее задержали и отправили в психиатрическую больницу в Шатурском городском округе.

Что известно о водителе, спасшем девочку на обочине трассы

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Младенца на дороге спас курьер по имени Бахтиёр Исмоилов. Он работает в окрестностях Бронниц. Мужчина рассказал подробности обнаружения девочки.

«Еду один. Смотрю: что-то с правой стороны белое ходит. Думаю, может кошка, или собака, или кролик. Взял чуть левее. Проезжаю, смотрю: ребенок. Резко по тормозам, остановился, побежал, взял ее на руки. Она прямо вся была ледяная» Бахтиёр Исмоилов водитель, курьер

Мужчина незамедлительно вызвал все экстренные службы.

Кстати, он сам молодой отец, его ребенок всего лишь на месяц младше малютки с трассы.