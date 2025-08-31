Пятеро нижегородцев насмерть отравились суррогатным алкоголем
Фото - © Медиасток.рф
Пять человек погибли после того, как отравились суррогатным алкоголем в Нижегородской области. Это случилось на улице Чапаева в Балахне, сообщает «112».
Два человек погибли до приезда скорой помощи. Трое умерли по пути в медицинское учреждение.
На месте происшествия находятся следователи. Они выясняют причины инцидента.
