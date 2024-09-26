Пятеро детей пострадали в результате атаки ВСУ на Мариуполь

В четверг пятеро детей получили ранения в Мариуполе в результате киевской агрессии, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале .

Он отметил, что дети нашли взрывоопасный предмет. Из-за неосторожного обращения с ним они пострадали. Три девочки 10 и 13 лет и два мальчика 10 и 14 лет получили ранения.

Их госпитализировали в больницу. Трое из ребят находятся в тяжелом состоянии, еще два ребенка — состоянии средней степени тяжести.

Также в Донецке при ликвидации пожара после обстрела пострадали сотрудники МЧС РФ. Рядом с пожарной автоцистерной был нанесен еще один удар. Шестеро огнеборцев получили контузию. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Всего за день вооруженные формирования Украины (ВФУ) совершили 34 атаки и выпустили более 90 боеприпасов. Противник использовал ствольную артиллерию, в том числе кассетного типа, а также ударный БПЛА.

Три жилых домостроения в Петровском районе Донецка и Никитовском районе Горловки получили повреждения. Также вследствие ударов повреждены ЛЭП в Кировском районе Донецка и газопровод в Никитовском районе Горловки.