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Сотрудники МЧС РФ пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке

Шестеро сотрудников МЧС России, тушивших пожар, пострадали в Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщает пресс-служба МЧС ДНР .

Днем противник атаковал частный сектор Петровского района. В результате обстрела там возник пожар. Тушить его прибыли огнеборцы МЧС РФ.

Спустя небольшой промежуток времени ВСУ нанесли еще один артудар. Он был совершен в непосредственной близости от пожарной автоцистерны.

Шестерых пострадавших сотрудников МЧС РФ госпитализировали с контузией.