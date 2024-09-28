Пять украинских дронов ликвидировали над Россией ночью

Над территорией двух регионов РФ минувшей ночью уничтожили пять беспилотников ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Их сбили дежурные средства ПВО. Четыре дрона перехватили над Белгородской областью, еще один — над Курской областью.

Так, военные пресекли попытки ВСУ совершить террористические атаки в стране.

Кроме того, в ночь на 27 сентября было ликвидировано девять беспилотников противника над Ростовской и Белгородской областями.