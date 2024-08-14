сегодня в 18:01

Пять украинских беспилотников уничтожили в Брянской области

Пять дронов ВСУ самолетного типа ликвидировали над территорией Брянской области, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Их сбили в районе 16:10 в среду с помощью систем ПВО.

Таким образом была пресечена очередная попытка Украины совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ.

Также за прошедшую ночь над Брянской областью уничтожили три дрона противника. Над разными регионами РФ всего ликвидировали 4 ракеты «Точка-У» и 117 беспилотников.