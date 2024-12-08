сегодня в 15:44

Пять украинских беспилотников ликвидировали в России

Днем в воскресенье дежурными средствами ПВО были сбиты пять дронов ВСУ самолетного типа, сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

Инциденты произошли с 14:30 до 14:55 по московскому времени.

Три беспилотника уничтожили над Белгородской областью, а еще два — над Черным морем около побережья Крыма.

Ранее российские системы ПВО сбили 12 снарядов системы залпового огня Vampire и 88 украинских дронов.