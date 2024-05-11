Пять сел в Белгородской области остались без света после обстрела ВСУ

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После обстрела ВСУ пять сел под Белгородом остались без электричества

После обстрела ВСУ пять населенных пунктов в Белгородской области остались без электричества, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Временно без света остаются жители сел Гора-Подол, Козинка, Глотово, Заречье и Безымено», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Пострадавших нет, уточнил Гладков.

Ранее в субботу ночью во время воздушной атаки на Белгород были ранены восемь человек.