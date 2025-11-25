Пять человек спасли за сутки при тушении пожаров в Подмосковье

За последние сутки пожарные 31 раз выезжали на тушение возгораний в Подмосковье. Они спасли пять человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В результате возгораний пострадали два человека. Также в ходе пожарно-спасательной деятельности были эвакуированы 78 человек.

Так, например, утром 24 ноября 13 специалистов и 3 единицы техники тушили возгорание в частном доме в Можайске. В 08:44 они локализовали возгорание на площади 60 кв. м, в 09:47 ликвидировали открытое горение, а к 11:18 полностью потушили огонь.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Также пожарные пять раз за сутки выезжали на места ДТП, чтобы ликвидировать последствия происшествий. В результате этих аварий пострадали четыре человека, еще один погиб.

Утром во вторник пожар произошел возле железнодорожной платформы Тайнинская в Мытищах. Ранее в Сети появились кадры с места происшествия.

