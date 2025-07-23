сегодня в 20:15

Пять человек пострадали при пожаре в здании для квестов на юго-востоке Москвы

Пожар произошел в складском здании, расположенном на Шарикоподшипниковской улице в Москве. Есть пострадавшие, сообщает «МК: срочные новости» .

В этом здании находятся квест-румы. Возгорание случилось на втором этаже. Оно было не сильным. Предварительно, вспыхнуло оборудование.

В результате инцидента пострадали 5 человек, все они — женщины. Дамы надышались угарным газом. Госпитализация им не понадобилась.

Ранее крупный пожар случился в доме на юге Москвы. Один человек погиб, 9 пострадали. Все они оказались мигрантами.