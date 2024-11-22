Пять человек пострадали из-за шторма в Москве

Из-за сильного ветра на территории столицы пострадали пять человек, сообщают «Известия» .

Троих пострадавших доставили в больницу. Также еще двоих медики осмотрели амбулаторно.

21 ноября в Московском регионе прошел сильный дождь. На метеостанции ВДНХ зафиксировали выпадение самого большого количества осадков за всю историю метеонаблюдений — 12,9 мм, что составляет 25% от месячной нормы. Также дул ветер, порывы которого достигали штормовых значений — 25 м/с.

Ранее жители столичного региона показали последствия урагана. В ЖК «Котельнические высотки» в Котельниках обрушилась часть фасада, у дома на Карачаровской улице в столице снесло часть крыши.