«У дома крышу снесло»: жители Москвы показали последствия разрушительного шторма

сегодня в 23:18

Жители Москвы и Подмосковья показали кадры последствий штормового ветра. В Котельниках в ЖК «Котельнические высотки» обрушилась часть фасада, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Кусок бетона рухнул рядом со входом в дом. По предварительной информации, никто не пострадал.

Жители Карачаровской улицы на юго-востоке Москвы показали кадры урагана. На опубликованных кадрах видно, как ветром сносит кусок кровли с крыши дома.

В Москве и области в четверг объявили «оранжевый» уровень опасности погоды. Он будет действовать из-за штормового ветра.

«Оранжевый» уровень погодной опасности в Москве введен с 12 часов четверга до 3 часов 22 ноября. Причина в очень сильном ветре с порывами до 25 м/с.

В Московской области предупреждение о погодной опасности действует с 12 часов четверга до 9 часов 22 ноября. Ожидается очень сильный ветер с порывами от 22 до 27 м/с.