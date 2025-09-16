Пять человек погибли во время аварии с вездеходом в Забайкалье

Пять человек не смогли выбраться из воды после того, как вездеход с геологами затонул в Каларском районе Забайкальского края. Они погибли, сообщает SHOT .

На месте происшествия работают экстренные службы. Всего в машине ехали девять человек. После аварии четверо из них смогли спастись. Им пришлось добираться до места связи несколько часов, чтобы вызвать спасателей.

По предварительным данным, группа геологов накануне спускалась с горы на гусеничном вездеходе. Они ехали к озеру Амудиса, когда у машины внезапно отказали тормоза. Вездеход на полной скорости упал в водоем и затонул.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.