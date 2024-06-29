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Пять человек погибли в Курской области после атаки украинского дрона

Пять человек, в том числе два ребенка, погибли в Курской области в результате атаки украинского дрона, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале .

«Сегодня ночью украинский коптер атаковал жилой дом в деревне Городище Рыльского района. К большому горю, в результате сброса погибло пять человек, из них два маленьких ребенка», — написал он.

По словам Смирнова, еще двоих членов семьи в тяжелом состоянии доставили в Рыльскую районную больницу. Там они получают всю необходимую медпомощь. Врио губернатора региона выразил слова соболезнования родным погибших.

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