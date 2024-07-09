Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Запорожской области

Пять человек погибли в ДТП на трассе Москва — Симферополь

Глава администрации Мелитопольского муниципального округа Андрей Сигута заявил, что 5 человек погибли и двое пострадали в дорожно-транспортном происшествии с микроавтобусом на Новобогдановском ж/д переезде на трассе Москва — Симферополь в Запорожской области.

«На трассе Москва — Симферополь двигался пассажирский микроавтобус из Михайловки в сторону Крыма. Люди ехали на операцию, были сопровождающие», — рассказал Сигута в видеообращении в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что всего в автомобиле находились 7 человек, пять из которых погибли на месте происшествия. Еще двоих пострадавших госпитализировали в Мелитопольскую областную больницу.

Ранее рейсовый автобус съехал в кювет и перевернулся на трассе в Кемеровской области. По версии правоохранительных органов, 63-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.