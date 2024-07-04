Пассажиры рухнувшего в Кузбассе автобуса не согласились с МВД по причинам аварии

Очевидцы считают, что водитель рухнувшего в Кузбассе автобуса не был пьян

Пассажиры рейсового автобуса, который 4 июля съехал в кювет и перевернулся на трассе в Кемеровской области, не согласны с официальной версией правоохранительных органов. Силовики заявляли, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, пишет Газета.ru .

По словам свидетелей происшествия, 63-летний водитель автобуса вел себя адекватно и не показывал признаков опьянения. Пассажирка Наталья рассказала, что перед тем, как автобус съехал с дороги, мужчина пытался затормозить, но машину неожиданно резко повело в сторону, и она перевернулась.

«Если начинать с автовокзала, водитель адекватный. Сейчас уже по всем новостям говорят, что он пьяный был. Мне кажется, это дикая неправда», — утверждает жительница Кузбасса.

Другой очевидец, пассажир Георгий, также отметил, что, общаясь с водителем после ДТП, не почувствовал от него запаха алкоголя. Он также рассказал, что троих пострадавших после аварии госпитализировали в больницу города Топки.

Вместе с тем в управлении МВД по Кемеровской области докладывали, что, согласно предварительным данным, в момент аварии пожилой водитель автобуса был пьян. В настоящее время прокуратура проводит проверку по факту происшествия.