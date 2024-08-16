Пять безэкипажных катеров ВСУ уничтожили в акватории Черного моря
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Авиация Черноморского флота уничтожила 5 безэкипажных катеров ВСУ около Крымского полуострова, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Вертолеты Ми-8 и Ка-29 морской авиации Черноморского флота во время патрулирования заметили и уничтожили 5 безэкипажных катеров, принадлежащих украинским силам.
Вражеская техника следовала в направлении Крымского полуострова. С помощью безэкипажных катеров ВСУ планировали атаковать объект в Крыму.
В результате действий морской авиации Черноморского флота атака противника была отражена.
Ранее стало известно, что этой ночью ВСУ устроили безуспешный налет дронов на Крым. Украинские боевики запустили несколько БПЛА, которые летели в направлении полуострова.