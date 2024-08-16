сегодня в 12:55

Пять безэкипажных катеров ВСУ уничтожили в акватории Черного моря

Вертолеты Ми-8 и Ка-29 морской авиации Черноморского флота во время патрулирования заметили и уничтожили 5 безэкипажных катеров, принадлежащих украинским силам.

Вражеская техника следовала в направлении Крымского полуострова. С помощью безэкипажных катеров ВСУ планировали атаковать объект в Крыму.

В результате действий морской авиации Черноморского флота атака противника была отражена.

Ранее стало известно, что этой ночью ВСУ устроили безуспешный налет дронов на Крым. Украинские боевики запустили несколько БПЛА, которые летели в направлении полуострова.