ВСУ устроили безуспешный налет дронов на Крым этой ночью

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Минобороны: за ночь в акватории Крыма уничтожены два украинских БЭКа

Украинские войска безуспешно атаковали Крым с помощью беспилотников разного типа, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны РФ.

ВСУ запустили несколько воздушных беспилотников, которые летели в направлении полуострова. Пять из них были перехвачены и ликвидированы над Черным морем.

Также украинские войска пытались атаковать Крым с помощью безэкипажных катеров (БЭК). Двое из них были уничтожены.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что Черноморский флот РФ смог отразить атаку водных беспилотников противника. Тогда были уничтожены три БЭКа.